Concept (cyclo) : grimper autant de fois que possible le col du Haut Folin, sur le toit du Morvan, afin d'atteindre les 8849 m de dénivelé positif, ou tout simplement pour repousser ses limites et établir son nouveau record personnel. NOUVEAUTE 2022 : la trace Gravel ! L'ascension par la route se fera depuis Saint-Prix, puis Glux-en-Glenne. Camp de base : sommet du Haut-Folin (parking de l'antenne). Prévoir son autonomie totale : ravitaillement, matériel de dépannage, casque, éclairage… Important : ce défi type "rando" se réalise sur route ouverte, sans signaleur, sans assistance, il n'y a ni classement, ni chrono. Merci de respecter scrupuleusement le code de la route. Horaire de départ libre, chacun vient à l'heure qu'il veut, roule le temps qu'il veut et à la vitesse qu'il veut. https://www.facebook.com/groups/morvanycycling/

