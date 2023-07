Élégance à Aix Haut du cours Mirabeau Aix-en-Provence, 22 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

L’Association aixoise Les vieux volants de Provence organise son traditionnel défilé de voitures anciennes en haut du Cours Mirabeau..

2023-07-22 20:30:00 fin : 2023-07-22 . .

Haut du cours Mirabeau

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Aix?s Les vieux volants de Provence association organizes its traditional vintage car parade at the top of Cours Mirabeau.

La asociación Les vieux volants de Provence de Aix organiza su tradicional desfile de coches de época en lo alto del Cours Mirabeau.

Der Aachener Verein Les vieux volants de Provence organisiert seine traditionelle Oldtimerparade am oberen Ende des Cours Mirabeau.

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence