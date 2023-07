Fête Nationale à Aix-en-Provence Haut du cours Mirabeau Aix-en-Provence, 14 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Un grand bal swing est organisé le soir du 14 juillet en haut du cours Mirabeau à partir de 19h. Au programme : Dalida Tribute de 19h à 1h..

2023-07-14 19:00:00 fin : 2023-07-14 . .

Haut du cours Mirabeau

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A big swing ball is organized on the evening of July 14th at the top of the Cours Mirabeau from 7pm. On the program: Dalida Tribute from 7pm to 1am.

La noche del 14 de julio se organiza un gran baile de swing en lo alto del Cours Mirabeau a partir de las 19.00 horas. En el programa: Tributo a Dalida de 19:00 a 01:00.

Am Abend des 14. Juli wird am oberen Ende des Cours Mirabeau ab 19 Uhr ein großer Swing-Ball veranstaltet. Auf dem Programm: Dalida Tribute von 19 Uhr bis 1 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence