25300 Organisé par l’association « Festiv’Est ».

Rod Barthet fête ses 30 ans de scène sur certains titres ensembles à cordes, sous la direction de Pierre Trefeil.

Vendredi : concert de Nadamas et Les Cocos du Jeudi.

Samedi et dimanche : Rod Barthet et d’autres invités.

Billetterie en pré-vente en ligne. festivest@free.fr http://www.haut-doubs-festival.com/ Pontarlier

