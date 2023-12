Grand Défilé des Rois Mages Haut de la rue des Poilus La Ciotat, 6 janvier 2024, La Ciotat.

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 15:00:00

fin : 2024-01-06

L'Escolo de la Ribo est une troupe artistique qui fait vivre les traditions provençales à travers divers spectacles et représentations traditionnels.

L’Escolo de la Ribo est une troupe artistique qui fait vivre les traditions provençales à travers divers spectacles et représentations traditionnels.

Cette évènement est organisé par l’Escolo de la Ribo en partenariat avec Li Camin de Prouvènço et ses ânes, chèvres et boucs, Li Calignaire de Prouvènço, le Comité des Fêtes de La Ciotat et Les Cabarotes.



Le cortège partira du haut de la rue des Poilus, tous les santons suivront Gaspard, Melchior et Balthazar dans une ambiance chaleureuse et conviviale, une fête traditionnelle et familiale.



Plusieurs arrêts sont prévus dans la vieille ville pour partager ensemble chants de Noël, danses et saynètes au son des tambourins et galoubets.



Le cortège se terminera dans l’église Notre Dame de l’Assomption pour reconstituer la crèche. Venez nombreux découvrir cette crèche pour replonger dans vos souvenirs d’enfants.

Haut de la rue des Poilus

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



