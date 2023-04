Scorbé-Clairvaux / Site du Haut-Clairvaux Haut-Clairvaux Scorbé-Clairvaux Catégories d’évènement: Scorbé-Clairvaux

Scorbé-Clairvaux / Site du Haut-Clairvaux Haut-Clairvaux, 30 mai 2023, Scorbé-Clairvaux. Scorbé-Clairvaux / Site du Haut-Clairvaux Mardi 30 mai, 15h00 Haut-Clairvaux 7€ plein tarif, 3,50€ tarif réduit (demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap). Gratuit pour les moins de 18 ans. Réservation recommandée (Service Patrimoine de Grand Châtellerault) Balade guidée sur le pôle châtelain du Haut-Clairvaux: visite de la chapelle castrale, du donjon pour une vue panoramique et état des lieux des fouilles archéologiques sur le site.

Rendez-vous au pôle châtelain du Haut-Clairvaux. Prévoir de bonnes chaussures. Haut-Clairvaux scorbé-clairvaux 86 Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549237015 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@grand-chatellerault.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

