Théâtre : « Dialogue avec … » Opus Constance La Chaussée, 21 mai 2023, Haut-Bocage.

Cette pièce met en scène une jeune adulte en pleine interrogation face aux contraintes de monde, avec toutes les colères et frustrations générées par des questions sans réponse.

Cette colère hurle à l’intérieur..

2023-05-21 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-21 . .

La Chaussée Maillet

Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



This play presents a young adult in the midst of questioning the constraints of the world, with all the anger and frustration generated by unanswered questions.

This anger screams inside.

Esta obra trata de un joven adulto en pleno cuestionamiento de las limitaciones del mundo, con toda la rabia y frustración que generan las preguntas sin respuesta.

Esta ira grita desde dentro.

In diesem Stück geht es um eine junge Erwachsene, die angesichts der Zwänge der Welt in Frage gestellt wird, mit all dem Zorn und der Frustration, die durch unbeantwortete Fragen entstehen.

Diese Wut schreit im Inneren.

Mise à jour le 2023-05-12 par OTI Vallée du Coeur de France