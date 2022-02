Haussmann contemporain Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, 22 février 2022, Nancy.

Les quatre îlots de la rue Eugène Süe et de la rue Simart constituent une des plus grandes figures haussmanniennes de Paris. L’ensemble qui porte le nom « d’opération de Clignancourt », a été constitué à l’initiative de l’architecte Paul-Casimir Fouquiau qui prit une part importante dans les opérations immobilières menées à la fin du XIXème siècle. Dans cet ensemble homogène édifié d’une traite subsiste alors une petit dent creuse appartenant à la commune qui y fait bâtir « l’hôtel du quartier neuf ». L’édifice, de mauvaise facture, sera plus tard acquis par Emmaüs qui décidera finalement de construire un foyer pour ses compagnons. Comment achever cette figure urbaine et architecturale si spécifique de manière contemporaine, à une époque ou l’architecte est amené à construire à nouveau à partir des matériaux cultivés ou extraits de la terre ? Le langage architectural s’empare de la question environnementale en abordant la matière par le travail de la main pour aboutir à une nouvelle forme de décor. + d’informations [http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-augustin-rosenstiehl_-e.html](http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-augustin-rosenstiehl_-e.html)

Conférence de l’école d’architecture de Nancy par Augustin Rosenstiehl, architecte et co-gérant de l’agence atelier SOA Architectes.

