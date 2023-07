Messe en plein-air à la chapelle St Brice – Bénédiction des Gleckhamfala Hausgauen, 23 juillet 2023, Hausgauen.

Hausgauen,Haut-Rhin

Messe en plain air avec bénédiction des Gleckhamfala, suivie d’un apéritif servi par le Conseil de Fabrique Saint-Martin.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . 0 EUR.

Hausgauen 68130 Haut-Rhin Grand Est



Mass in the open air with the blessing of the Gleckhamfala, followed by an aperitif served by the St. Martin Fabrique Council

Misa al aire libre con bendición de la Gleckhamfala, seguida de un aperitivo servido por el Consejo Fabrique Saint-Martin

Messe unter freiem Himmel mit Segnung der Gleckhamfala, gefolgt von einem Aperitif, der vom Fabrique Conseil Saint-Martin serviert wird

Mise à jour le 2023-07-14 par Office de tourisme du Sundgau