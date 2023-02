HAUSER REBEL WITH A CELLO ARKEA ARENA, 8 octobre 2023, FLOIRAC.

HAUSER REBEL WITH A CELLO ARKEA ARENA. Un spectacle à la date du 2023-10-08 à 20:00 (2023-10-08 au ). Tarif : 56.5 à 84.0 euros.

LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) PRESENTE : ce concert. Visionnaire. Spectaculaire. Rebel. Paris, le 26 septembre 2022 – Le bad boy des instrumentistes et membre fondateur de 2Cellos, connu simplement sous le nom de HAUSER, annonce sa très attendue première tournée mondiale en solo – « Rebel with a Cello ». Fort de l’élan donné par sa dernière tournée à guichets fermés, la superstar du violoncelle et de l’art visuel lance l’ultime vitrine musicale, mettant en avant sa signature pyrotechnique, ainsi que son style et son sonorité romantiques et mélancoliques. Et tandis que le romantique espiègle de la musique inclut tout ce que ses fans ont appris à connaître et à aimer à travers ses présentations visuelles, comme le très populaire « Beach Party » et les paysages de rêve musicaux comme les concepts visuels « Alone Together », la première tournée « Rebel with a Cello » de HAUSER propose un troisième acte de rétro rock et rythmique dans des morceaux de danse modernes influencés par le monde entier, tirés de son nouvel album solo « The Player », disponible dans le monde entier. Dansez avec lui et faites l’expérience de la magie captivante.

ARKEA ARENA FLOIRAC 48-50 avenue Jean Alfonsea Gironde

