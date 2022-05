Haus vun der Natur- Biodiversität im Garten 5,route de Luxembourg L-1899 Kockelscheuer, 4 juin 2022, Roeser.

Haus vun der Natur- Biodiversität im Garten

5, route de Luxembourg L-1899 Kockelscheuer, le samedi 4 juin à 10:00

Wir gehen über das Gelände des Haus vun der Natur und lernen an verschiedenen Stationen (z.B. Bienenhotel, Trockenmauer, Reisighecke, …) was jeder in seinem Garten tun kann, um den einheimischen Tieren zu helfen. Diese Veranstaltung findet im Rahmen der „B&B Action Week“ statt.

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00