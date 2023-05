Fêtes locales, 22 septembre 2023, Hauriet.

Les fêtes se dérouleront du vendredi 19h jusqu’au dimanche soir. À ce jour le programme n’est pas défini, mais vous y retrouverez une animation avec restauration le vendredi soir.

Samedi : animation enfants et concours de pétanque durant la journée, suivi du traditionnel repas (réservation fortement conseillée) .

Dimanche : messe en musique, repas coursayre le midi suivi d’une course landaise 1ère catégorie hors compétition, ganaderia Armagnacaise et clôture des fêtes..

2023-09-22 à ; fin : 2023-09-24 . .

Hauriet 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



The festivities will take place from Friday 7pm until Sunday evening. To date the program is not defined, but you will find an animation with restoration on Friday evening.

Saturday: children’s entertainment and petanque competition during the day, followed by the traditional meal (reservation strongly advised).

Sunday: mass with music, coursayre meal at noon followed by a landaise race 1st category out of competition, ganaderia Armagnacaise and closing of the festival.

Los festejos tendrán lugar desde las 19.00 horas del viernes hasta la noche del domingo. El programa aún no está definido, pero habrá animación y comida el viernes por la noche.

Sábado: animación infantil y concurso de petanca durante el día, seguido de la tradicional comida (se recomienda reservar).

Domingo: misa con música, comida coursayre al mediodía seguida de una carrera de Landas de 1ª categoría sin competición, ganaderia Armagnacaise y clausura de la fiesta.

Das Fest findet von Freitag 19 Uhr bis Sonntagabend statt. Bisher steht das Programm noch nicht fest, aber Sie werden am Freitagabend eine Animation mit Verpflegung vorfinden.

Samstag: Kinderanimation und Boule-Wettbewerb während des Tages, gefolgt vom traditionellen Essen (Reservierung dringend empfohlen).

Sonntag: Messe mit Musik, Coursayre-Essen am Mittag, gefolgt von einem Landrennen der 1. Kategorie außer Konkurrenz, Ganaderia Armagnacaise und Abschluss des Festes.

Mise à jour le 2023-05-10 par OT Terres de Chalosse