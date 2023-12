VILLAGE DE NOËL Haudiomont, 1 décembre 2023, Haudiomont.

Haudiomont,Meuse

Bourse aux jouets et marché artisanal.

Des artistes vous attendent avec des idées cadeaux.

Du côté des dégustation, un bon vin chaud, chocolat chaud et même un jus de pomme chaud aux épices de Noël accompagné d’une petite douceur.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Haudiomont 55160 Meuse Grand Est



Toy fair and craft market.

Artists will be on hand with gift ideas.

Tasting: mulled wine, hot chocolate and even hot apple juice with Christmas spices, accompanied by a sweet treat.

Feria del juguete y mercado de artesanía.

Los artistas ofrecerán ideas para regalar.

Y no olvide probar el vino caliente, el chocolate caliente o incluso el zumo de manzana caliente con especias navideñas y algún dulce.

Spielzeugbörse und Kunsthandwerkermarkt.

Künstler erwarten Sie mit Geschenkideen.

Auf der Verkostungsseite gibt es einen guten Glühwein, heiße Schokolade und sogar einen heißen Apfelsaft mit weihnachtlichen Gewürzen, begleitet von einer kleinen Süßigkeit.

Mise à jour le 2023-11-27 par MEUSE ATTRACTIVITE