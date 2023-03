Balade naturaliste: arbre qui est tu ? Haubourdin Haubourdin Catégories d’Évènement: Haubourdin

Nord

Balade naturaliste: arbre qui est tu ? Haubourdin, 10 septembre 2023, Haubourdin. Balade naturaliste: arbre qui est tu ? Dimanche 10 septembre, 10h00 Haubourdin Gratuit Un des éléments les plus important de notre nature est les arbres, ils nous protègent, ils nous procurent de l’oxygène, ils stockent le carbone, ils améliorent la qualité de l’eau. Apprenons à les connaître et surtout les reconnaître.

Balade animée par Nord Nature Environnement

Rendez-vous : 10h

Durée : 2h

Lieu : parking du site de la Canteraine, Rue de la Canteraine, 59320 Haubourdin, France

N° de tél pour renseignements: 03 20 88 49 33 Haubourdin Rue de la Canteraine, 59320 Haubourdin, France Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T10:00:00+02:00 – 2023-09-10T12:00:00+02:00

2023-09-10T10:00:00+02:00 – 2023-09-10T12:00:00+02:00 arbre oxygène Max Lerouge – MEL

Détails Catégories d’Évènement: Haubourdin, Nord Autres Lieu Haubourdin Adresse Rue de la Canteraine, 59320 Haubourdin, France Ville Haubourdin Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Haubourdin Haubourdin

Haubourdin Haubourdin Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haubourdin/

Balade naturaliste: arbre qui est tu ? Haubourdin 2023-09-10 was last modified: by Balade naturaliste: arbre qui est tu ? Haubourdin Haubourdin 10 septembre 2023 Haubourdin Haubourdin Haubourdin

Haubourdin Nord