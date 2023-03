Balade naturaliste : les petites bêtes dans la prairie Haubourdin Haubourdin Catégories d’Évènement: Haubourdin

Balade naturaliste : les petites bêtes dans la prairie Haubourdin, 13 août 2023, Haubourdin. Balade naturaliste : les petites bêtes dans la prairie Dimanche 13 août, 10h00 Haubourdin Gratuit Partez à la rencontre des insectes pollinisateurs si importants pour les plantes à fleurs, mais aussi de ceux qui ne leur portent que peu d’intérêt. Venez faire plus ample connaissance avec les habitants des lieux, découvrez leurs particularités et leur rôle dans le milieu prairial.

Balade animée par les écogardes de la MEL

RDV à 10h sur le parking de l’étang de pêche, rue de la Canteraine à Haubourdin.

RDV à 10h sur le parking de l'étang de pêche, rue de la Canteraine à Haubourdin.

Durée : 2h

2023-08-13T10:00:00+02:00 – 2023-08-13T12:00:00+02:00

