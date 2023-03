Balade naturaliste : la reproduction des plantes Haubourdin Haubourdin Catégories d’Évènement: Haubourdin

Nord

Balade naturaliste : la reproduction des plantes Haubourdin, 18 juin 2023, Haubourdin. Balade naturaliste : la reproduction des plantes Dimanche 18 juin, 10h00 Haubourdin Gratuit Nous savons généralement comment cela fonctionne chez les humains. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment les plantes se reproduisent, tout en étant immobiles ? Nous les humains n’avons pas pour coutume de faire intervenir les éléments naturels ou bien d’autres animaux, les plantes elles, exploitent au maximum leur environnement pour avoir une chance d’avoir une descendance ! Allant même jusqu’à se reproduire, avec elles mêmes ! Balade animée par le Conservatoire Botanique National de Bailleul

Rendez-vous : 10h à 12h

Lieu : Parking de l’étang de pêche, au bout de la rue de la Canteraine, 59320 Haubourdin Haubourdin Rue de la Canteraine, haubourdin Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328490083 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T10:00:00+02:00 – 2023-06-18T12:00:00+02:00

2023-06-18T10:00:00+02:00 – 2023-06-18T12:00:00+02:00 Claire Poitout

Détails Catégories d’Évènement: Haubourdin, Nord Autres Lieu Haubourdin Adresse Rue de la Canteraine, haubourdin Ville Haubourdin Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Haubourdin Haubourdin

Haubourdin Haubourdin Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haubourdin/

Balade naturaliste : la reproduction des plantes Haubourdin 2023-06-18 was last modified: by Balade naturaliste : la reproduction des plantes Haubourdin Haubourdin 18 juin 2023 Haubourdin Haubourdin Haubourdin

Haubourdin Nord