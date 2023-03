Balade naturaliste : la nuit, tous les chats-huants ne sont pas gris Haubourdin Haubourdin Catégories d’Évènement: Haubourdin

Balade naturaliste : la nuit, tous les chats-huants ne sont pas gris Haubourdin, 1 avril 2023, Haubourdin. Balade naturaliste : la nuit, tous les chats-huants ne sont pas gris Samedi 1 avril, 20h00 Haubourdin Gratuit Des arbres, des mares, des prairies. N’est ce pas un milieu idéal pour entendre les rapaces nocturnes qui peuplent le site de la Canteraine. Allons nous balader en pleine nuit pour les découvrir. Animé par Nord Nature Environnement

Rendez-vous de 20h à 22h au parking du site de la Canteraine, rue de la Canteraine à Haubourdin. Haubourdin Rue de la Canteraine, 59320 Haubourdin, France Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 88 49 33 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T20:00:00+02:00 – 2023-04-01T22:00:00+02:00

2023-04-01T20:00:00+02:00 – 2023-04-01T22:00:00+02:00 Claire Poitout

