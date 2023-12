Cet évènement est passé CONCERT INVISIBLE Hattonchâtel – Rue Miss Skinner Vigneulles-lès-Hattonchâtel Catégories d’Évènement: Meuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-16 19:00:00

fin : 2023-12-16 Devant la, tout en admirant les vitraux de Gruber de la collégiale Saint-Maur d’Hattonchâtel illuminés par le Parcours Vitrail, écoutez la soprano Julie Cherrier Hoffmann accompagnée par Frédéric Chaslin dans un merveilleux programme de fêtes.

Un événement libre et gratuit, avec Musique aux Mirabelles..

Hattonchâtel – Rue Miss Skinner collégiale Saint-Maur

Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est

