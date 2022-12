Hatio Club Cancale Cancale Cancale Catégories d’évènement: Cancale

Hatio Club 2 Rue du Docteur et Madame Cocar Pôle Culturel & Associatif l'Amérance Cancale

2023-05-19 20:30:00

Pôle Culturel & Associatif l'Amérance 2 Rue du Docteur et Madame Cocar

Cancale

Ille-et-Vilaine Cancale Mathilde Martinage, autrice et comédienne de la compagnie de théâtre La Levée en résidence d’écriture, s’est lancée dans la création d’une fiction théâtrale qui reflétera les pensées et les liens d’attachement des populations avec le littoral.

Au gré de ses rencontres, elle a constitué un panel de portraits et d’histoires à partir de destins ordinaires mais ancrés dans la réalité.

Avec cette quête, riche en échanges, l'autrice a su nourrir la rédaction de la pièce qu'elle présente aujourd'hui à son public. Billetterie disponible dans l'ensemble des Bureaux d'Information Touristique de l'Office de Tourisme Saint Malo Baie du Mont Saint Michel (Cancale, Saint-Malo, Dol-de-Bretagne et Combourg)

