Hatik – noyé tour Carrière (La) Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Hatik – noyé tour Carrière (La), 16 décembre 2022, Saint-Herblain. 2022-12-16

Horaire : 20:00

Gratuit : non 35 € BILLETTERIES : www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr, www.seetickets.com Hatik parle à tout le monde tant l’éventail de sa musique est varié. Après être passé de la colère à la joie, tout en essuyant quelques litres de larmes avec vague à l’âme, Hatik nous régale avec la suite, noyé. Et c’est littéralement noyé qu’Hatik raconte l’amour, cette fois-ci sous le prisme de la déception, de la rupture et de la nostalgie : il rappe avec une émotion brûlante de sincérité.Car on le savait, Hatik est certes un comédien né, mais aussi un artiste écorché vif. Hatik donne rendez-vous à son public pour découvrir ses projets en live, lors de sa tournée à travers la France en 2022. Ne manquez pas son retour sur scène ! Carrière (La) adresse1} Bourg Saint-Herblain 44800

https://lacarriere-events.com/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Carrière (La) Adresse 2B Rue du Souvenir Français Ville Saint-Herblain lieuville Carrière (La) Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

Carrière (La) Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Hatik – noyé tour Carrière (La) 2022-12-16 was last modified: by Hatik – noyé tour Carrière (La) Carrière (La) 16 décembre 2022 Carrière (La) Saint-Herblain Nantes

Saint-Herblain Loire-Atlantique