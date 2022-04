HATIK Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

HATIK Nice, 2 août 2022, Nice. HATIK Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais Espace Jacques Cotta Nice

2022-08-02 – 2022-08-02 Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais Espace Jacques Cotta

Nice Alpes-Maritimes Nice EUR 29.2 Poussez-vous de là, qu’il s’y mette. Sur son trône de fortune, Hatik s’approprie la scène rap comme il s’approprie l’espace public. Sans demander la permission, comme il veut, où il veut. +33 4 97 13 51 16 http://www.tdv-nice.org/ Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais Espace Jacques Cotta Nice

dernière mise à jour : 2022-03-22 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais Espace Jacques Cotta Ville Nice lieuville Jardin Albert, 1 Promenade des Anglais Espace Jacques Cotta Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

HATIK Nice 2022-08-02 was last modified: by HATIK Nice Nice 2 août 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes