HATIK le Silo Marseille, samedi 5 octobre 2024.

HATIK ♫♫♫ Samedi 5 octobre, 20h00 le Silo 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-05T20:00:00+02:00 – 2024-10-05T22:00:00+02:00

Fin : 2024-10-05T20:00:00+02:00 – 2024-10-05T22:00:00+02:00

Retrouvez Hatik en concert au CEPAC Silo à Marseille le Samedi 5 Octobre 2024 pour un show unique et l’occasion de redécouvrir ses plus grands titres et ses nouveaux morceaux en live avec ses musiciens !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.adamconcerts.com/hatik-46334/ »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]