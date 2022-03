Hatik le Silo, 28 octobre 2022, Marseille.

Hatik

le Silo, le vendredi 28 octobre à 19:00

La SAS Concerts, en accord avec Play Two Live Live, présente : ► Hatik – noyé tour ► Vendredi 28 octobre ► Le CEPAC Silo ➔ Billetterie : [https://www.cepacsilo-marseille.fr/evenement/hatik/](https://www.cepacsilo-marseille.fr/evenement/hatik/) ——— On le savait, Hatik est un vrai boulimique : seul le travail paye, le reste n’est qu’éphémère. Son succès intergénérationnel est unanime. Hatik est dans les playlists de toute la famille et parle à tout le monde tant l’éventail de sa musique est varié : on le retrouve sur des feats avec des figures du rap comme Médine ou Sofiane, titres issus de son projet “Chaise Pliante” cumulant aujourd’hui presque 200,000 ventes grâce à ses nombreux titres, dont les hits incontestables “Angela” et “La Meilleure” ; et tout cela ne l’empêche pourtant pas de collaborer avec Amel Bent sur le titre “1, 2, 3”. Les frontières des genres se délient et ce, pour notre plus grand bonheur. À tout cela s’ajoutent son rôle du très regretté Apash dans la série à succès de Franck Gastambide “Validé”, une nomination aux Victoires de la Musique et une seconde nomination aux NRJ Music Awards. Rien ne l’arrête, la machine est lancée. Après être passé de la colère, à la joie, , un premieralbum aussi riche que multiple, Hatik nous régale avec la suite, “noyé”. Et c’est littéralement noyé qu’Hatik raconte l’amour, cette fois-ci sous le prisme de la déception, de la rupture et de la nostalgie. Et comme Hatik ne peut pas faire qu’une seule chose à la fois, il dissémine dans son projet des morceaux plus pop, qui font définitivement partie de son ADN, avec “sos”, “oulalala”, et “ça suffira” où s’invite la merveilleuse Eva. Des feats, il nous en offre un second avec l’immense Slimane. Si le projet reste encore une fois produit et réalisé dans sa totalité par Medeline, ce titre composé par Yaacov et Meir Salah clôture l’album en apothéose. Devenu véritable spécialiste du sentiment amoureux dans ses aspects aussi doux qu’amers, ce sont 11 titres qu’Hatik nous offre où l’on se prépare à pleurer, s’énerver, danser un peu, repenser beaucoup à son ex, à remettre en question son monde tout simplement. En vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=B6UdviDZ-jg](https://www.youtube.com/watch?v=B6UdviDZ-jg)

38 / 33€

♫♫♫

le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-28T19:00:00 2022-10-28T23:00:00