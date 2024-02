HATIK – FULL BAND STEREOLUX – SALLE MAXI Nantes, vendredi 15 novembre 2024.

Retrouvez Hatik en concert à Nantes le 15 novembre 2024 pour un show unique et l’occasion de redécouvrir ses plus grands titres et ses nouveaux morceaux en live avec ses musiciens !

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-11-15 à 20:00

Réservez votre billet ici

STEREOLUX – SALLE MAXI 4 BOULEVARD LEON-BUREAU 44200 Nantes 44