HATIK – FULL BAND LA CONDITION PUBLIQUE Roubaix, vendredi 25 octobre 2024.

Retrouvez Hatik en concert à La Condition Publique à Roubaix le 25 octobre pour un show unique et l’occasion de redécouvrir ses plus grands titres et ses nouveaux morceaux en live avec ses musiciens !

Tarif : 34.00 – 34.00 euros.

Début : 2024-10-25 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA CONDITION PUBLIQUE 14 PLACE FAIDHERBE 59100 Roubaix 59