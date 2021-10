Hatik Espace Julien, 19 mars 2022, Marseille.

Hatik

Espace Julien, le samedi 19 mars 2022 à 19:00

La SAS Concerts, en accord avec Play Two Live Live, présente : ► Hatik ► Samedi 19 mars (report du 2.10.2021) ► Espace Julien Marseille ➔ Billetterie : [https://bit.ly/hatik-marseille](https://bit.ly/hatik-marseille) ——— Poussez-vous de là, qu’il s’y mette. Sur son trône de fortune, Hatik s’approprie la scène rap comme il s’approprie l’espace public. Sans demander la permission, comme il veut, où il veut. Avec sa collection de « Chaises Pliantes », shots audiovisuels aux couleurs du temps, il n’en finit plus de faire exploser les compteurs. Son univers, si puissant soit-il, se fait aussi appât pour mieux distiller ses pensées sous couvert d’instrus désirables et de punchlines impérieuses. La preuve en est avec ses désormais célèbres mixtapes Chaise Pliante I et Chaise Pliante II, sorties respectivement les 30 Aout 2019 et 06 Mars 2020 devenues de beaux succès d’estime auprès des médias et du public qui lui ont définitivement laissés une place parmi les plus grands : Hatik s’offre des featurings de marque tel qu’Hornet la Frappe, Médine ou encore l’étoile montante italienne Paky. Et ce n’est pas tout, on le retrouve en ce moment sur tous nos écrans dans la nouvelle série de Franck Gastambide et Canal +, « Validé », histoire d’un jeune rappeur qui se retrouve du jour au lendemain validé par une des stars du milieu. Coïncidence ? Impossible ! La série est un succès et comptabilise plus de 10 millions de visionnages. En vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=uqsGUAM9WDk](https://www.youtube.com/watch?v=uqsGUAM9WDk) PASS SANITAIRE Le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée de cet événement. Vous sera demandé : une attestation de vaccination complète (2 doses ou 1 pour les personnes ayant auparavant contracté la maladie) datant de plus de 7 jours ou un test PCR ou antigénique de moins de 72h ou un certificat de rétablissement de la Covid-19 d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois Pour plus d’informations à ce sujet : gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire A l’entrée le contrôle se fera uniquement par QR code via support papier ou numérique. Pensez à vous munir de votre carte d’identité.

25,30€ en pré-vente

Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



