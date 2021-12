Sannois EMB Sannois Sannois, Val-d'Oise HATIK EMB Sannois Sannois Catégories d’évènement: Sannois

Après sa mixtape chaise pliante certifiée platine, son single Angela double diamant, La Meilleure feat Jok’Air diamant également et le titre Adieu mon amour single d’or, Hatik présente son premier album vague à l’âme, disponible depuis le 12 Mars 2021, contenant l’entêtant single mer.

Tarif plein prévente 20 EUR Tarif réduit 18 EUR Tarif Cart’EMB Jeunes 16 EUR

Poussez-vous de là, qu’il s’y mette. Sur son trône de fortune, Hatik s’approprie la scène rap comme il s’approprie l’espace public. Sans demander la permission, comme il veut, où il veut. EMB Sannois 2 rue du président Georges Pompidou, 95110, Sannois Sannois Val-d’Oise

