Hathéya Grenoble, 18 mars 2022, Grenoble. Hathéya Le Café des Arts 36 Rue Saint Laurent Grenoble

2022-03-18 21:00:00 21:00:00 – 2022-03-18 23:00:00 23:00:00 Le Café des Arts 36 Rue Saint Laurent

Grenoble Isère EUR chanson française – vielle à roue arrangée

Un duo singulier à découvrir ! c’est le Printemps des poètes qui a vu se rencontrer Audrey Sévellec, autrice-compositrice, chanteuse et guitariste, et Isabelle Pignol, rockeuse virtuose de la vielle-à-roue … info@lecafedesarts38.fr +33 4 76 54 65 31 http://www.lecafedesarts38.fr/ Le Café des Arts 36 Rue Saint Laurent Grenoble

