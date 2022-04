HATHA YOGA & RANDO

2022-06-04 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-06 18:00:00 18:00:00 Pratiquez votre loisir favori aux Cabanes d’Hestia…

Yoga le matin et rando l’après-midi à la découverte de nos forêts enchantées ! Pour vous relaxer en fin de journée, plongez-vous dans nos jacuzzis chauffés à 38°… Suivi d’une séance de sauna restaurative… Reconnexion et douceur de vivre vous attendent aux Cabanes ! 2 jours de hatha yoga & rando au CABANES D’HESTIA, au cœur de la forêt du Haut-Languedoc. Pratiquez votre loisir favori aux Cabanes d’Hestia…

dernière mise à jour : 2022-04-26

