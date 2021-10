Hatha yoga La Mine Ressourcerie, 12 octobre 2021, Arcueil.

Hatha yoga

du mardi 12 octobre au mardi 19 octobre à La Mine Ressourcerie

Céline est professeure certifiée (RYT200) de Hatha yoga, le yoga traditionnel et original, à partir duquel les autres types de yoga ont été créés. Nous ferons des exercices d’étirements, de respiration, de relaxation et nous exercerons aussi des postures afin de rendre notre corps et notre mental non seulement plus flexible mais plus fort ! N’oubliez pas de prendre votre tapis de yoga, un petit pull ou une écharpe et une bouteille d’eau avec vous! A mardi soir! A noter que le cours du 19 octobre a lieu au local de Gentilly, 60 avenue Raspail, et non pas à Arcueil.

Céline vous propose un cours de yoga Hatha pour niveaux débutants à intermédiaires, le mardi soir de 19h à 20h15, à la Mine d’Arcueil ou Gentilly.

La Mine Ressourcerie 74 avenue de la convention Arcueil 94110 Arcueil Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T19:00:00 2021-10-12T20:15:00;2021-10-19T19:00:00 2021-10-19T20:15:00