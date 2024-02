Hatha Yoga la mère divine MJC Héritan Mâcon, dimanche 10 mars 2024.

Hatha Yoga la mère divine MJC Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Venez réveiller et vous baigner dans l’énergie féminine qui est en et autour de nous tous pour vous reconnecter à la Source. Plus vous prenez conscience de la lumière créatrice présente dans votre corps, plus vous vous sentez bien avec vous-même et avec le monde dans lequel vous vivez.

Animée par Nathalie PORNON, professeure de yoga diplômée, agrée FIDHY. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 09:30:00

fin : 2024-03-10 11:30:00

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté dplanche@mjc-heritanmacon.org

