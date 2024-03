Hatha Yoga Holom Bordeaux, lundi 25 mars 2024.

Hatha Yoga Cours de Hatha Yoga tous niveaux 25 mars – 27 juin Holom Cours d’essai 10 € puis carte d’abonnement x10 séances ou x30 séances

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-25T18:15:00+01:00 – 2024-03-25T19:15:00+01:00

Fin : 2024-06-27T18:45:00+02:00 – 2024-06-27T19:45:00+02:00

Cours de Hatha Yoga

Tous les lundis à 18h15 – Tous niveaux

Tous les Jeudis à 18h45 – Tous niveaux

Je vous accueille dans ce lieux chaleureux pour vos sessions de détente, d’étirements et de relaxation corps et esprit.

La méthode est douce pour les articulations et je propose des variations afin que chaque niveau s’y retrouve.

Au plaisir de vous accueillir,

Namastément vôtre

RymYoga

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 09 53 53 63 99 http://www.holom.fr https://www.facebook.com/helloholom/ Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d'y découvrir les chemins de son épanouissement. Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h

hatha Yoga

