Capbreton 40130 EUR 25 25 Cours pour tous les niveaux!

Le tout se terminera avec un massage sonore de 30 minutes avec des instruments doux (tongue drum, koshi, lyre, shurtibox…) qui vous accompagnera dans une détente et un relâchement total.

Une infusion vous sera offerte.

Nous vous proposons de ramener votre pic nique pour continuer un moment de partage sur la plage après le cours.

Prévoir : un tapis de yoga / plaid / eau / tenue confortable

Aucun niveau de yoga pré-requis Nathalie – Inspire yoga et Amandine vous proposent un moment unique en Nature :

Yoga à la plage & massage sonore.

La marche jusqu’à la plage sera guidée avec un tambour chamanique, puis le cours de Yoga se déroulera sur la plage avec une vue sur l’océan puis un massage sonore +33 6 88 34 08 17 Cours pour tous les niveaux!

