Hatha yoga avec Sharon Walia Cabourg, 11 avril 2022, Cabourg.

Hatha yoga avec Sharon Walia Plage et salle de bal du Casino Cabourg

2022-04-11 16:00:00 – 2022-05-08 17:00:00

Plage et salle de bal du Casino Cabourg Calvados

Cabourg A l’unisson avec les cinq éléments naturels, canalisez l’énergie vers la réalisation d’une communion entre le corps, l’esprit et l’âme.

Relâchez les toxines du corps et de l’esprit et inspirez la positivité et la fraîcheur de l’univers.

Séances parents-enfants le samedi après-midi en juillet et août.

A l’unisson avec les cinq éléments naturels, canalisez l’énergie vers la réalisation d’une communion entre le corps, l’esprit et l’âme.

Relâchez les toxines du corps et de l’esprit et inspirez la positivité et la fraîcheur de l’univers.

Séances…

sharonwalia.art@gmail.com +33 6 09 98 37 45

A l’unisson avec les cinq éléments naturels, canalisez l’énergie vers la réalisation d’une communion entre le corps, l’esprit et l’âme.

Relâchez les toxines du corps et de l’esprit et inspirez la positivité et la fraîcheur de l’univers.

Séances parents-enfants le samedi après-midi en juillet et août.

Plage et salle de bal du Casino Cabourg

dernière mise à jour : 2022-04-11 par Comité Régional de Tourisme NormandieComité Régional de Tourisme Normandie