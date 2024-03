HATEBREED CROWBAR NOUMATROUFF Mulhouse, mercredi 12 juin 2024.

On peut compter sur une institution. Ses fondations ne tremblent pas sous les vents du changement ou les marées des tendances, aussi volatiles, omniprésentes ou ténues soient-elles. Avec une détermination, un dynamisme et un dévouement inébranlable, HATEBREEDs’impose comme l’une des institutions les plus fortes de la musique heavy. Depuis 1994, le quintet du Connecticut s’est hissé au rang de l’élite du hardcore et du heavy metal avec une nomination aux GRAMMY® Awards, des places sur la scène principale des festivals et d’innombrables fans dans le monde entier. The Divinity Of Purposede 2013 a obtenu sa meilleure entrée dans le Billboard Top 200, s’inclinant à la 17e place avec des ventes impressionnantes de plus de 17 000 la première semaine. Quand est venu le temps de retourner en studio après deux ans de route, Jasta et ses acolytes se sont accrochés au socle sur lequel leur héritage repose fermement. Il n’y a rien de mieux que des amplis bruyants en plein visage, des riffs poussés qui vous frappent en plein dans la poitrine et des paroles qui suscitent une nouvelle pensée et vous donnent une décharge , déclare le groupe. C’est notre ADN musical. Nous pourrions simplement être qui nous sommes. Nous n’avons pas besoin d’intégrer la tendance. Nous pouvons simplement être HATEBREED. Il y a de nouveaux points forts dans le jeu, mais vous savez que c’est nous. Depuis près de trois décennies, le nom de CROWBAR est synonyme de Heavy. Depuis qu’ils ont émergés des marécages de la Nouvelle-Orléans en 1990, ils ont été reconnus internationalement comme les principaux fournisseurs d’un sludge énervé et mélodiques. Le onzième et dernier album du groupe, The Serpent Only Lies, est à la fois une affirmation de la pérennité du groupe et un clin d’œil à leur héritage. Pour moi, c’est une nouvelle version du CROWBAR à l’ancienne , déclare le chanteur, guitariste et cerveau Kirk Windstein. Je suis intentionnellement revenu sur beaucoup de vieux trucs de CROWBAR, comme les albums éponyme et Broken Glass, pour avoir une idée de mon état d’esprit il y a plus de 20 ans. J’ai aussi recommencé à écouter les groupes qui nous ont influencés au début, comme TROUBLE, SAINT VITUS, MELVINS et le premier disque de TYPE O NEGATIVE. C’était donc un peu moi qui faisais mes devoirs. La tournée de The Serpent Only Lies marque le retour du bassiste original de CROWBAR, Todd « Sexy T » Strange, qui a quitté le groupe en 1999 mais rejoint désormais Windstein, le batteur Tommy Buckley et le guitariste Matt Brunson pour forger l’avenir de Crowbar.

Tarif : 27.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-06-12 à 20:00

NOUMATROUFF rue ALAIN BASHUNG 68200 Mulhouse 68