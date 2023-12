Téléthon à Hastingues Hastingues, 1 décembre 2023, Hastingues.

Hastingues,Landes

La commune de Hastingues soutient le Téléthon.

Marche, exposition, repas sont au programme de cette journée de solidarité..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Hastingues 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



The commune of Hastingues supports the Telethon.

Walk, exhibition, meal are on the program of this day of solidarity.

El municipio de Hastingues apoya el Teletón.

El programa de esta jornada solidaria incluye un paseo, una exposición y una comida.

Die Gemeinde Hastingues unterstützt den Telethon.

Wanderung, Ausstellung und Essen stehen an diesem Tag der Solidarität auf dem Programm.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Pays d’Orthe et Arrigans