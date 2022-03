Hassen dans “Ici… là-bas !” Marseille 7e Arrondissement, 14 octobre 2021, Marseille 7e Arrondissement.

Hassen dans “Ici… là-bas !” Le Quai du Rire – Comédie Club Vieux Port 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

2021-10-14 20:00:00 – 2021-10-16 Le Quai du Rire – Comédie Club Vieux Port 16 Quai De Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

15 15 Hassen est un jeune humoriste qui nous fait partager ses souvenirs entre Marseille qui l’a vu naitre et le quartier populaire ou il a grandi avec sa double culture.



Son retour au bled, son parcours scolaire, sa vie de famille et ses premiers pas d’adulte entre éclats de rire et moments d’émotion.



Hassen ne manquera pas de vous emmener dans un tourbillon d’anecdotes et de personnages hauts en couleur !



Il déborde d’énergie, de générosité et d’enthousiasme !

https://comedieclubvieuxport.mapado.com/

