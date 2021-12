Hassan de Monaco Royale Factory, 4 mars 2022, Versailles.

Hassan de Monaco

du vendredi 4 mars 2022 au samedi 5 mars 2022 à Royale Factory

Infirmier anesthésiste le jour, à l’Hôpital Princesse Grace de Monaco, sur scène le soir avec son spectacle dans lequel avec beaucoup d’humour, d’autodérision, d’élégance et de tendresse, Hassan raconte son enfance sur le Rocher et sa passion pour son métier. Hassan chronique également en direct les mardis sur France Bleu Azur et France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur. En 2018, il a été élu Azuréen de l’année par Nice Matin. Véritable Doliprane de l’Humour ! Nouvelle molécule issue d’un laboratoire monégasque. Principe actif marocain (rare comme l’Argan) Composition : autodérision, finesse, élégance, tendresse. Permet de lutter efficacement contre tout forme de stress. Effets secondaire possibles : douleurs abdominales et contracture de la mâchoire. Pas de contre-indication et sans prescription médicale. Si rire est bon pour la santé, Hassan de Monaco est une véritable cure de jouvence. Des phénomènes d’accoutumance voire d’addiction ont été rapportés par le public !

22 euros tarif plein, 18 euros tarif réduit (retraité + 65 ans, étudiant – 25 ans, demandeur emploi, abonné)

Infirmier anesthésiste à l’Hôpital de Monaco, Hassan raconte son enfance sur le Rocher et sa passion pour son métier.

Royale Factory 2 Rue Jean Houdon, 78000 Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T20:30:00 2022-03-04T22:00:00;2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T22:00:00