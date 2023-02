Hassan De Monaco LE POINT-VIRGULE, 8 février 2023, PARIS.

Hassan De Monaco LE POINT-VIRGULE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-05-03 19:00. Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Si rire est bon pour la santé, le spectacle d'Hassan de Monaco est une véritable cure de jouvence, "un doliprane de l'humour" ! Hassan raconte dans ce one man tout public et rassembleur sa vie atypique : d'origine marocaine, il a vécu toute sa vie en Principauté de Monaco. Une situation singulière dans un lieu particulier. Aujourd'hui, il partage sa vie entre son métier d'anesthésiste au Centre Hospitalier Princesse Grace et la scène. Avec en fil rouge un hommage à ses parents, Hassan nous parle de son enfance, de Monaco, de l'hôpital, … toutes les étapes qui l'ont mené à la scène. Un spectacle d'autodérision et de finesse qui permet de lutter efficacement contre toute forme de stress. Effets secondaires possibles : douleurs abdominales et contracture de la mâchoire. Pas de contre-indication et sans prescription médicale. Attention : des phénomènes d'accoutumance, voire d'addiction ont été rapportés par le public.

LE POINT-VIRGULE PARIS 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE 75004

.2023-04-26.

