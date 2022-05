Hassan de Monaco

Hassan de Monaco, 24 août 2022, . Hassan de Monaco

2022-08-24 – 2022-08-24 Véritable Doliprane de l’humour :

Nouvelle molécule issue d’un Laboratoire Monégasque.

Principe actif Marocain.

Composition : Autodérision, Finesse, Élégance, Tendresse.

Permet de lutter efficacement contre toute forme de stress.

+33 5 59 25 78 05

