Rassemblement véhicules anciens et young timers Avenue Charles de Gaulle, 8 octobre 2023, Hasparren.

Chaque deuxième dimanche du mois.

Les amateurs de véhicules anciens et young timers se retrouvent au multi-frontons près de arènes.

Vous y retrouverez des véhicules de votre enfance en parfait état de fonctionnement pour une exposition entre amis.

L’association Soupapes et pistons , club de passionnés, met en place des rassemblements, des balades découverte du pays Basque parmi les petites routes sans ligne blanche, ainsi que la promotion de la culture des véhicules anciens.

Animations et jeux..

2023-10-08 à ; fin : 2023-10-08 12:30:00. .

Avenue Charles de Gaulle

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Every second Sunday of the month.

The amateurs of old vehicles and young timers meet at the multi-frontons near the arena.

You will find there vehicles of your childhood in perfect working order for an exhibition between friends.

The association Soupapes et pistons, a club of enthusiasts, organizes gatherings, discovery rides in the Basque country among the small roads without white lines, as well as the promotion of the culture of old vehicles.

Animations and games.

El segundo domingo de cada mes.

Los amantes de lo antiguo y lo joven se reúnen en los frontones cercanos al estadio.

Encontrará vehículos de su infancia en perfecto estado de funcionamiento para una exhibición entre amigos.

La asociación Soupapes et pistons, un club de aficionados, organiza encuentros, paseos de descubrimiento en el País Vasco por pequeñas carreteras sin líneas blancas, además de promover la cultura de los vehículos antiguos.

Animaciones y juegos.

Jeden zweiten Sonntag im Monat.

Liebhaber von Oldtimern und Youngtimern treffen sich im Multi-Frontons in der Nähe der Arenen.

Hier finden Sie Fahrzeuge aus Ihrer Kindheit in perfektem Zustand für eine Ausstellung unter Freunden.

Der Verein Soupapes et pistons , ein Club leidenschaftlicher Autofans, organisiert Treffen, Ausfahrten zur Entdeckung des Baskenlandes auf kleinen Straßen ohne weiße Linien sowie die Förderung der Oldtimer-Kultur.

Animationen und Spiele.

Mise à jour le 2022-12-31 par Office de Tourisme Pays Basque