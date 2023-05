Fête de la Peña Idiak Place Harana Catégories d’évènement: Hasparren

Pyrénées-Atlantiques

Fête de la Peña Idiak Place Harana, 20 mai 2023, Hasparren. 11h Hazparneko Idiak Kantuz ( Chants basques)

12h Apéritif à la Péña

13h repas du berger ( pipérade, saucisses, fromage, dessert, pain, vin

17h15 Encierro ttiki

17h30 courses de vaches

19h Talo Ta Xingar – Mutxiko

22h soirée DJ.

Place Harana

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



11am Hazparneko Idiak Kantuz (Basque songs)

12h Aperitif at the Péña

13h Shepherd’s lunch (piperade, sausages, cheese, dessert, bread, wine

17h15 Encierro ttiki

5:30 p.m. Cow races

19h Talo Ta Xingar – Mutxiko

22h DJ party 11h Hazparneko Idiak Kantuz (canciones vascas)

12h Aperitivo en la Péña

13:00 Comida de pastores (piperrada, salchichas, queso, postre, pan, vino)

17.15 h Encierro ttiki

17:30 Carreras de vacas

19h Talo Ta Xingar – Mutxiko

22:00 Noche de DJ 11 Uhr Hazparneko Idiak Kantuz ( Baskische Lieder)

12 Uhr Aperitif in der Péña

13:00 Uhr Hirtenessen (Pipérade, Wurst, Käse, Dessert, Brot, Wein)

17.15 Uhr Encierro ttiki

17.30 Uhr Kuhrennen

19 Uhr Talo Ta Xingar – Mutxiko

