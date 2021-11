Paris Théâtre de la Ville - Espace Cardin île de France, Paris Hash Théâtre de la Ville – Espace Cardin Paris Catégories d’évènement: île de France

Une performance poétique d’une plasticité sidérante sur les dangers du repli sur soi. Un homme reclus dans une chambre. Bloqué entre quatre murs, son corps grossit démesurément jusqu’à occuper tout l’espace. Ainsi résumée, l’intrigue de Hash, spectacle conçu par Bashar Murkus, résonne étrangement avec la situation contemporaine où, un peu partout dans le monde, des populations entières sont ou ont été confinées. Cependant, créée bien avant la pandémie, cette pièce, présentée pour la première fois en France, ne saurait se résumer à une simple illustration de l’enfermement. Poème théâtral d’une sidérante plasticité, Hash évoque aussi dans un esprit kafkaïen autant la peur d’un monde extérieur terrifiant et dangereux que les effets délétères du repli sur soi. Même si, comme le souligne Bashar Murkus, ce spectacle est avant tout une invitation faite au spectateur à l’investir de ses propres questionnements. Spectacles -> Théâtre Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277

