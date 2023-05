CONCERT TROMPETTE ET ORGUE Rue Principale Catégories d’évènement: Haselbourg

CONCERT TROMPETTE ET ORGUE Rue Principale, 21 mai 2023, Haselbourg. Concert proposé par les Amis de l’Orgue de Haselbourg, avec Céline Marchal à la trompette et Armand Ramm à l’orgue.. Tout public

Dimanche 2023-05-21 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-21 . 6 EUR.

Rue Principale Église Saint-Louis

Haselbourg 57850 Moselle Grand Est



Concert proposed by the Friends of the Haselbourg Organ, with Céline Marchal on trumpet and Armand Ramm on organ. Concierto propuesto por los Amigos del Órgano de Haselbourg, con Céline Marchal a la trompeta y Armand Ramm al órgano. Konzert, vorgeschlagen von den Freunden der Haselburger Orgel, mit Céline Marchal an der Trompete und Armand Ramm an der Orgel.

