Moselle Haselbourg . L’association des arboriculteurs de Haselbourg vous convie à une marche lundi 1er mai à 9h. RDV à la salle polyvalente pour un circuit tout public d’environ 7 km. Un menu vous est proposé à partir de midi (jambon vigneron, salade de pomme de terre, café, dessert – menu végétarien possible). Les bénéfices serviront à financer le verger-école, venez nombreux ! Sur réservation. +33 6 15 13 87 77 Haselbourg

