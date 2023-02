HASARD THEATRE DES BERGERIES- NOISY LE SEC, 10 février 2023, NOISY LE SEC.

HASARD THEATRE DES BERGERIES- NOISY LE SEC. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:30 (2023-02-10 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

TCC THEATRE CHATILLON CLAMART SPL THEATRE DE CHATILLON ET DE CLAMART (L-D-22-6529) PRESENTENT : Six danseurs accomplissent un curieux rituel. Entre danse et illusionnisme, la nouvelle création de Pierre Rigal nous plonge dans le vertige des coïncidences cruciales de la vie. Dans ce spectacle, comme dans la vie, l’aléatoire vient bousculer nos repères et nos certitudes. Le hasard est au centre de la vie elle-même en faisant ou défaisant les situations. En bref, rien ne se passe jamais vraiment comme prévu ! À l’intersection de différentes pratiques corporelles, Hasard s’appuie sur le mouvement du corps humain avec au cœur de la création, le geste. Après Erection et Press (accueilli la saison passée à Clamart), Pierre Rigal revient. Mais cette fois-ci avec tout une troupe de danseuses et danseurs à la coordination et au désordre parfaits. Illusions d’optique, frénésie de mouvement, imprévisibilité… tous les moyens sont bons pour Pierre Rigal de jouer avec l’ensemble de ces paradoxes et de ces vertiges. Comme une métaphore gestuelle des coïncidences cruciales de la vie.Accès personnes à mobilité réduite : 01 55 48 06 90 cie dernière minute Pierre Rigal

THEATRE DES BERGERIES- NOISY LE SEC NOISY LE SEC 5, rue Jean Jaurès Seine-Saint-Denis

Accès personnes à mobilité réduite : 01 55 48 06 90

