Harvey Théâtre d’Orléans, 18 mars 2022, Orléans.

Harvey

du vendredi 18 mars au vendredi 1 avril à Théâtre d’Orléans

Harvey —— **de Mary Chase (traduction Agathe Mélinand)** **Mise en scène : Laurent Pelly** Quitte à avoir un ami imaginaire, pourquoi pas un lapin blanc de deux mètres de haut ? Elwood est un homme affable mais dérangeant : Harvey, son étrange acolyte, est-il une créature appartenant à un monde fantastique qu’Elwood serait le seul à entrevoir ou un pur produit de son imagination ? Et si cette apparition constitue bel et bien la preuve de la démence d’Elwood, est-ce une raison suffisante pour enfermer un individu inoffensif à double-tour ? Harvey dresse le portrait d’une société qui tente par tous les moyens de dompter sa peur de la folie. Avec extravagance et délicatesse, l’irremplaçable Jacques Gamblin incarne à la perfection ce personnage fantasque et attachant dont la douce folie réinvente le monde selon ses envies, au grand dam de son entourage. Joyau de drôlerie et d’esprit, Harvey fait partie de la mythologie américaine du cinéma. **Avec :** Jacques Gamblin, Christine Brücher, Pierre Aussedat, Agathe L’Huillier, Thomas Condemine, Emmanuel Daumas, Lydie Pruvot, Katell Jan, Grégory Faive, Kevin Sinesi **Durée** : 1h40

de 12€ à 39€

Quitte à avoir un ami imaginaire, pourquoi pas un lapin blanc de deux mètres de haut ? Avec extravagance et délicatesse, Jacques Gamblin incarne Elwood, personnage aussi fantasque qu’attachant.

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T22:10:00;2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T22:10:00;2022-03-20T15:00:00 2022-03-20T16:40:00;2022-03-23T19:00:00 2022-03-23T20:40:00;2022-03-24T19:00:00 2022-03-24T20:40:00;2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T22:10:00;2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T22:10:00;2022-03-27T15:00:00 2022-03-27T16:40:00;2022-03-31T19:00:00 2022-03-31T20:40:00;2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T22:10:00