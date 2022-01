Harvest Moon Trio A bord de la Péniche Spectacle amarré à, 8 juin 2022, Montreuil-sur-Ille.

Harvest Moon Trio

A bord de la Péniche Spectacle amarré à, le mercredi 8 juin à 19:30

Ces trois-là : Marion Thomas (Someswing Else, MT quartet), Bertrand Thépaut (Monsieur Roux, Hawaiian Pistoleros) et Eric Le Guichard (Sergent Pépère, Hawaiian Pistoleros) se sont rencontrés au détour d’une chanson, un soir de pleine lune. Soudain, à la faveur d’un swing, leurs trois voix se sont accordées et entremêlées, portées par le groove d’une contrebasse marron, et d’une guitare branchée. Tous trois sont Rennais, passionnés de jazz et d’improvisation. Ils ont décidé d’accorder leurs voix sur des arrangements des Mills Brothers, des Dinning sisters ou encore autres groupes vocaux pour faire pétiller le swing des années 40, tout en s’offrant quelques détours du côté des musiques plus « actuelles », tel Police ou Paul McCartney Ils swinguent, scattent, et rappent pour imposer leur style avec une expressivité et une élégance légère non dénuée de charme et d’humour. Dans une ambiance légèrement vintage, Harvest Moon Trio vous offre un spectacle au clair de lune, empreint de joie et de bonne humeur vocale… En partenariat avec « Le comité d’animation de Montreuil »

A bord de la Péniche Spectacle amarré à Montreuil sur Ille Montreuil-sur-Ille Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-08T19:30:00 2022-06-08T20:30:00