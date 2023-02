HARUN DEMIRASLAN PETIT BAIN, 12 mars 2023, PARIS.

Harun Demiraslan est un musicien hyperactif et en constante évolution. Son groupe Trepalium, en activité depuis 2001, pratique un style original dont il est l'architecte, mélange savamment dosé de shuffle, de power metal, de death et d'influences progressives (six albums et plus de 500 concerts au compteur dont de gros festival européens). Mais le champ d'action de ce guitariste au fort tempérament dépasse largement les frontières du metal. Il a fondé en 2009 Step in Fluid (2 albums studio et 1 album live) une formation instrumentale et expérimentale assez inclassable, aux confins du jazz rock et du rock progressif. Il développe en parallèle un projet solo afro / electro sous le nom de Harun, influencé par l'afrobeat et la musique malienne. Aujourd'hui, il récidive avec 1er album solo qui vient de paraître chez Klonosphere/Season Of Mist. De l'instrumental progressif à géométrie variable. Les critiques sont unanimes, c'est à ce jour un de ses meilleurs albums.

PETIT BAIN PARIS 7 port de la Gare Paris

