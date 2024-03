Harumatsuri, « Festival du Printemps » Complexe sportif du Val de l’Arc Aix-en-Provence, dimanche 14 avril 2024.

Harumatsuri, « Festival du Printemps » Complexe sportif du Val de l’Arc Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le Japon à Aix ! L’association Shinkyokaï, Académie d’arts martiaux, et l’Aix Université Club, et le soutien de la Ville d’Aix-en-Provence, se proposent de vous faire découvrir les arts martiaux et culturels du Japon.

Ainsi, karaté-do, judo, ikebana (art floral), origami, etc. seront proposés au public, au cours du premier festival du printemps, Harumatsuri, à Aix, la capitale historique de la Provence, jumelée

avec la ville de Kumamoto.

Nos associations et leurs partenaires proposeront au public la pratique de ces arts, dans l’objectif d’établir le lien entre le martial et la culture, le sport et l’art. Les différents ateliers seront animés par des experts des disciplines proposées. Les participants pourront aisément passer d’un atelier martial, comme l’aïkido, à un atelier culturel, par exemple le sumi-e (peinture à l’encre noire). Le public sera immergé dans l’atmosphère du Japon dit traditionnel en assistant également à une cérémonie d’inauguration qui mettra à l’honneur danse et musique japonaises. La cuisine du pays du Soleil levant ne sera pas laissée de côté. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14

fin : 2024-04-14

Complexe sportif du Val de l’Arc Chemin des Infirmeries

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur shinkyokai.academie@gmail.com

